Senato | conti in tasca all’opposizione sull’elezione di La Russa Pd e M5S accusano Renzi | il Terzo Polo si smarca | VIDEO

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nasce claudicante la XIX legislatura della Repubblica italiana, perché poggia su una maggioranza che si è mostrata spaccata sin dal primo voto, quello sulla presidenza di Palazzo Madama. Ilre di Fratelli d’Italia Ignazio La, eletto con 116 voti, è salito sullo scranno più alto delgrazie ai ribelli dell’opposizione che hanno sopperito ai voti mancanti di Forza Italia, i cui esponenti hanno risposto compatti all’appello di Silvio Berlusconi, astenendosi. Solo il cavaliere e l’ormai ex presidente delMaria Elisabetta Alberti Casellati hanno espresso la propria preferenza. Gli altri non hanno risposto alla chiama. Un intrigo dal sapore dei “101”, perché per tutto il giorno è andata avanti la caccia ai 17ri che hanno votato il neo presidente al di fuori dei quattro ...

