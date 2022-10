Senato | Calderoli si sfila | La Russa verso la presidenza Meloni | ' Tutto procede bene | faremo presto' Prima votazione alla Camera

Mi hanno chiesto che preferisce come presidente del, Ignazio La Russa o Roberto, persone degnissime con cui non condivido niente. Anche in questo caso è come se mi chiedessero di che ......chiamava Fratelli d'Italia 'i Cugini di campagna', e ora deve cedere a uno di loro - e che uno - la presidenza delOre 10.41 Abbraccio pure tra La Russa eche ha fatto il ...I presidenti vengono eletti con voto segreto. L'accordo raggiunto tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega avrebbe portato alla decisione di ...(Adnkronos) – Il passo indietro di Roberto Calderoli sulla presidenza del Senato “è un gesto di grande generosità, come me e forse più di me aveva i titoli” per ambire alla presidenza di Palazzo Madam ...