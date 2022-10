Senato | Berlusconi risponde alla chiama per l’elezione del presidente Dopo il voto sbaglia uscita | la scena ripresa dalle telecamere

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il momento deldi Silvioin. Il leader di Forza Italia entra nella cabina passante e,aver votato esce dal latoto con la scheda in mano. Un commesso gli indica la giusta direzione, poi fatica a trovare l’urna, finché non arriva Daniela Santanché a sostenerlo e lo aiuta a tornare ai banchi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Poi B si alza e va via claudicante Ore 12.59 Bruno Vespa, molto omaggiato dai senatori, appare sinceramente dispiaciuto per il mancato accordo Ore 12.57 Si racconta alcheabbia ...... mentre alRoberto Calderoli facedva un passo indietro per consentire l'elezione di Ignazio ... tanto che Forza Italia ha deciso di non votare, ad eccezione die della Casellati. In ...Momenti di tensione tra il leader di Fi Silvio Berlusconi e Ignazio La Russa in Aula al Senato, da quanto si può vedere da un video del Tg1. L’esponente di Fdi si è avvicinato al Cavaliere che era sed ...Il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, eletto con 116 voti. Si astengono alcuni senatori di Forza Italia. Berlusconi vota solo alla seconda chiama ...