Senato | al via prima seduta diciannovesima legislatura

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre, salutata con una standing ovation dall'Aula, è iniziata ladeldella. Primi adempimenti la costituzione dell'Ufficio di presidenza provvisorio e la costituzione della Giunta provvisoria delle Elezioni, che si riunirà per la verifica dei poteri e la proclamazione deiri subentranti. Subito dopo, lariprenderà per l'elezione del presidente.

Storicamente la "fumata bianca" arriva prima al Senato e poi alla Camera, spesso il giorno dopo. La votazione è segreta e per schede: vengono usati i classici "catafalchi" per garantirne la ...Attenzione, però, alle modalità di voto, che al Senato è segreto: la coalizione di centrodestra sta cercando di raggiungere in extremis un'intesa che riguarda anche l'assegnazione dei ministeri. E ...I presidenti vengono eletti con voto segreto. L'accordo raggiunto tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega avrebbe portato alla decisione di ...