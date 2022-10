Segre e La Russa | pur così diversi | servono la stessa Costituzione

approfondimento Ignazio La, chi è il nuovo presidente del Senato 'Il mio ringraziamento sincero va alla presidente di questa giornata, senatrice, che non voglio chiamare presidente ...5 ore fa Senato, Laassume presidenza: rose bianche perIgnazio Laha assunto la presidenza del Senato salendo sul più alto scranno di Palazzo Madama. L'esponente di FdI ha portato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Roma - Ignazio La Russa è il nuovo Presidente del Senato. L'esponente di Fratelli d'Italia è stato eletto al primo turno con 116 voti su 186 votanti. Il quorum richiesto era di 104 voti. La maggioranz ...