Schifani nuovo governatore della Sicilia | proclamazione in Corte d’Appello

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 13 ottobre 2022) caption id="attachment 331949" align="alignleft" width="150" PresidenteRegionena, Renato/captionRenatoè ilpresidenteRegionena. Lo ha proclamato, durante una cerimonia alladi Palermo, il presidente dell’Ufficio centrale regionale per l’elezione del presidenteRegione e dei deputati dell’Assemblea regionalena, Giacomo Montalbano., candidatocoalizione di centrodestra, è risultato il più votato nel corsoconsultazione elettorale dello scorso 25 settembre con 894.306 voti e succede a Nello Musumeci. Settantadue anni, laureato in Giurisprudenza, per ...