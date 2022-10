“Sbattetela fuori” GF Vip 7 | furia social contro Elenoire Ferruzzi | si è sentito tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) GF Vip 7, nuova polemica su: suiè bufera con alcuni utenti che chiedono la chiusura del programma. Giorni turbolenti questi per il GF Vip con molti nodi che verranno al pettine e una nuova burrasca è attesa su Pamela Prati, verso la quale sta montando un clima di insofferenza. “Continua la solfa della Prati: che noia… basta! Ma di tanti autori che avete non esce una dinamica nuova? Sempre le stesse cose. Ma nessuno si rende conto della noia? Tutti parlano del caso Prati??? Ma chi????? Non interessa a nessuno questa storia trita e ritrita!”, scrive un utente. E ancora: “Alfonso, per favore, sei un uomo intelligente: un po’ di spontaneità! Se il pubblico vi chiede, continuamente, qualcosa, è così difficile capire che è quello che ha piacere vedere? Verità, spontaneità…. sareste i primi a beneficiarne in ...