Sanzione di 100 euro per personale scolastico e ultra 50enni non vaccinati in arrivo | ma la maggioranza studia stop alle cartelle

(Di giovedì 13 ottobre 2022)di 100per ile glinon. In, come segnala il Sole 24 Ore, una pioggia di raccomandate per la notifica di oltre un milione di multe. L'articolo .

Anche se la pandemia sembra ormai lontana, superata dai nuovi problemi che gli italiani devono affrontare con l'aumento dell'inflazione, ricorderete tutti ladieuro prevista per gli ultracinquantenni obbligati a farsi il vaccino e che invece non si sono conformati alla legge. Ebbene, è in arrivo una pioggia di raccomandate e di pec per ...... contrariamente alla legge che prevede come unicala cessazione anticipata della ... "Cdp Equity è una società per azioni, controllata alper cento da Cdp S.p. A., che (i) svolge attività ...