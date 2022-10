Santa Marinella | firmato l’atto d’acquisto della nuova Casa Comunale

(Di giovedì 13 ottobre 2022)– “Una giornata di festa ma anche un’importante, ma di sicuro non l’unico, traguardo raggiunto da questa amministrazione”. Lo ha dichiarato questa mattina il sindaco diPietro Tidei subito aver apposto la sua firma suldi compravendita del vasto complesso immobiliare di via Cicerone 25 che ospita la sede municipale, e che da oggi è ufficialmente parte del patrimonio. “Un evento storico, di grande rilevanza per tutta la cittadinanza, tanto che ho voluto che la stipula delavvenuta alla presenza del notaio Tarsia di Belmonte si svolgesse pubblicamente all’internosala consiliare. Siamo orgogliosi di aver dato finalmente dopo oltre 70 anni di attesa alla città una sede ...

