Sanniti Five Soccer | annunciato Pietrovito | “Il richiamo dello spogliatoio è stato forte”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa deicon intervista. Iannunciano un ulteriore rinforzo per la propria rosa, un innesto di tutto rispetto considerando la sua carriera pregressa in ambito futsal. Stiamo parlando del portiere Alfonsoa cui abbiamo rivolto il classico “interrogatorio” per ogni nuovo arrivo in giallorosso. Ciao Alfonso, prima di tutto, parliamo del tuo passato in breve, prima di firmare con i. Innanzitutto vengo da un paio di anni di inattività, ma non ècerto questo a fermarmi. Ho iniziato a giocare presto, debuttando a 16 anni nell’Epitaffio calcio a 5, a 19 anni sono passato al Napoli calcio a 5 con cui ho ...