Samantha Cristoforetti | previsto per stasera il ritorno sulla Terra

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Dopo il rinvio per maltempo, dovrebbe avvenire oggi la partenza della navetta Crew Dragon Freedom con l’equipaggio Crew 4, del quale fa parte l’astronauta, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa). La missione dovrebbe atre questa sera alle 23.43 nel Golfo del Messico. L’astronauta italiana nel pomeriggio di ieri ha passato il comando della Stazione Spaziale Internazionale al collega Sergey Prokopyev, dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. “Grazie all’Italia, il mio Paese, per l’opportunità che mi ha offerto di essere a bordo della Stazione Spaziale”, ha detto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Dopo il rinvio per maltempo, dovrebbe avvenire oggi la partenza della navetta Crew Dragon Freedom con l'equipaggio Crew 4, del quale fa parte l'astronauta, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). La missione dovrebbe atterrare questa sera alle 23.43 nel Golfo del Messico. L'astronauta italiana nel pomeriggio di ieri ha passato il ...Con questi capelli sei ridicola". "Sei un'astronauta, non un pagliaccio ". Sono solo alcuni degli insulti indirizzati a, 45 anni, ...Dopo quasi sei mesi la missione Minerva dell'Esa (Agenzia spaziale europea) in cooperazione con la Nasa (Agenzia spaziale statunitense), si è conclusa. Il rientro degli astronauti è previsto il 13 ott ...AstroSamantha torna a casa. L’astronauta italiana dell’Esa (European Space Agency), parte dell’equipaggio della Crew-4 sulla Iss (International Space Station) dal 27 aprile scorso con la missione "Min ...