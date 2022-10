Salvini | se serve passo di lato lo facciamo Ma per Meloni rebus governo resta aperto

(Di giovedì 13 ottobre 2022) - 'Se c'è da fare undilo: vale per il Senato, vale per il. Per partire presto e bene'. Intanto Giorgiaprosegue le trattative con gli alleati: tutto bene ma di ...

- 'Se c'è da fare un passo di lato lo facciamo: vale per il Senato, vale per il governo. Per partire presto e bene'. Intanto Giorgia Meloni prosegue le trattative con gli alleati: tutto bene ma di ...Ore 12.35 - Berlusconi -, colloquio in Aula Colloquio Berlusconi -al Senato nel ...il voto di almeno due terzi dei membri, ma a scrutinio in corso le schede bianche hanno ..."Se c'è da fare un passo di lato lo facciamo: vale per il Senato, vale per il governo. Per partire presto e bene". Intanto Giorgia Meloni prosegue le trattative con gli alleati: tutto bene ma di gover ...FdI con Giorgia Meloni ha chiesto la presidenza del Senato per Ignazio La Russa e giochi sembravano chiusi con l'indicazione di un presidente della Camera della Lega. Ma ieri sera Matteo Salvini ha de ...