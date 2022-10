Salvatore Merlo | ' Non stiamo assistendo ad un bello spettacolo'

Domani

L'analisi del vicedirettore del Foglio sugli equilibri nel centrodestra: "Non escludo che anche il fatto che sia donna abbia la sua importanza. In questi giorni ho parlato con uomini di FI e della ...... ma che ha promesso) ed è per questo che cominciano a dirle dei no, come ha raccontatosul Foglio non sta trovando nemmeno il portavoce oltre al ministro dell'Economia, quando mai si ... La premier in pectore copia la strategia del silenzio di Draghi