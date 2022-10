Salò | musica noise all’opening di FUORI a Verona

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In continuità con il lavoro intrapreso per la valorizzazione della propria collezione d’arte Fondazione Carie Urbs Picta propone un programma dedicato al contemporaneo. Appuntamento quindi venerdì 14 ottobre a Palazzo Pellegrini alle 20 per l’inaugurazione di, nella terra dell’uomo. La mostra dopo più di dieci anni riunisce due importanti raccolte storiche, dell’istituzione cittadina