Salah nella storia | il primato in Champions League

(Di giovedì 13 ottobre 2022)roboante vittoria del Liverpool insul campo dei Glasgow Rangers per 7 a 1, il mattatore è stato Mohamed. L’esterno egiziano ha infatti messo a segno una tripletta, che gli è valsa un nuovo record.recordQuella dicontro i Rangers è infatti la tripletta più veloce mai realizzata in: l’ala dei reds ha segnato i suoi gol, rispettivamente, al 75?, al 80? e al 81?. Tre gol nel giro di 6 minuti e 12 secondi e pallone portato a casa. Il precedente record per la tripletta più veloce inapparteneva a Bafetimbi Gomis, che il 7 dicembre 2011 impiegò 8 minuti e 45 secondi per segnare tre golpartita Dinamo Zagabria – Lione 1 – 7.

