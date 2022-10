Russia | “Ucraina nella Nato? Escalation garantita verso terza Guerra Mondiale”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – La richiesta dell’di entrareè “una mossa di propaganda” e “Kiev è ben consapevole del fatto che un passo del genere significherebbe un’la”. Lo ha detto in un’intervista all’agenzia russa Tass il vice segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Alexander Venediktov, secondo il quale “a quanto pare è su questo che contano, fare rumore e attirare l’attenzione”. “Ma poiché molti del regime di Kiev non hanno il contatto con la realtà – ha proseguito – non sarei sorpreso se alcuni si aspettassero davvero l’ingresso del loro Paese”. Venediktov ha insistito sul fatto che “nonostante le dichiarazioni di non ...

11.17: sì alla via diplomatica Laè favorevole a una soluzione diplomatica della guerra con l', ma senza compromettere la propria sicurezza. Così alla Tass il vice del Consiglio ...... l'Assemblea Generale ha votato 141 - 5 per condannare l'invasione russa dell'il 24 febbraio. Solo quattro paesi - Bielorussia, Eritrea, Corea del Nord e Siria - hanno votato con la..."Deve essere chiaro che la battaglia contro i cretini è oggi una battaglia per la sopravvivenza del genere umano" - dal blog di F. Marcelli ...Arrivano senza ombra di dubbio buone notizie per Zelensky e per l’Ucraina, in merito al conflitto che si trascina ormai da otto mesi con la Russia. L’esercito ucraino ha liberato 29 insediamenti e più ...