Russia e Usa evocano la terza guerra mondiale | per evitarla | cosa dice l’articolo 5 del trattato Nato

... come il "non rifiuto" totale di quest'ultimo (con la condizione non piccola e non gigantesca di risolvere il caso di una cestistadetenuta in). Colpisce, a questo riguardo, come sia stata ...Dopo le rivoluzioni molti Paesi hanno iniziato a guardare alla Siria per i propri interessi; per prima la, e successivamente altri stati come Iran,e Turchia. La guerra contro i civili è ...La tensione non si ferma: la guerra in Ucraina prosegue tra minacce, morti e accuse. Se Kiev continuerà i suoi attacchi terroristici, la risposta della Russia sarà ...L’Arabia Saudita ha rivelato, e respinto, la richiesta degli Stati Uniti di rinviare di un mese (ovvero l’intervallo di tempo che manca ...