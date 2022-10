Rugby femminile | Mondiali 2022 | l’Italia all’esame Canada per sognare in grande

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tornano in campo nella notte tra sabato e domenica le azzurre dele le ragazze di Andrea di Giandomenico saranno impegnate nel big match contro il forte. Uno scontro al vertice dopo le vittorie all’esordio per le due squadre e un match fondamentale per il prosieguo della corsa iridata.ha scioccato gli Stati Uniti all’esordio, imponendosi 22-10 e mettendo un bel sigillo sulle chance di qualificarsi ai quarti di finale. Ma la strada è ancora lunga e il match con ilha una doppia valenza. In primo luogo va detto che le canadesi sono favorite d’obbligo, ma se Maria Magatti e compagne mettessero a segno il colpaccio non solo si garantirebbero quasi certamente il primo posto nel girone, ma sarebbero quasi certe di evitare Nuova Zelanda e Inghilterra ai quarti, cioè le due corazzate più ...

... dall'impatto della microgravità sull'apparato riproduttivoalle conseguenze delle ... Con lei c'era anche l'americana , ex nazionale dia 7, che sta partecipando con lei alla missione ......rivelarsi un'anticipazione della possibile finale per il titolo mondiale. Alle 13.30 spazio al massimo campionato nazionale con la diretta in simulcast Rai Sport/Eleven Sports tra il...Esordio ok a Roma per le "regine" Non ci poteva essere esordio migliore per la squadra montegranarese delle Spartan Queens Team Marche che rappresenta il rugby femminile marchigiano nella Serie A. Dom ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...