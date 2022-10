Rugby femminile | Mondiali 2022 | Francia-Inghilterra il big match | Scozia e Australia già spalle al muro

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Si disputa questo weekend la seconda giornata dellaWorld Cup 2021 e la corsa ai quarti di finale entra pienamente nel vivo. Se l’Italia sarà impegnata contro il Canada in uno deipiù attesi del fine settimana, tutti gli occhi saranno puntati sull’Okara Park di Whangarei nella mattina di sabato, quando in campo scenderanno due delle favorite al titolo, cioèed. La classica sfida del 6 Nazioni trasarà un vero e proprio spareggio per il primo posto nel Girone C, con le inglesi favorite d’obbligo, ma le transalpine hanno le carte per puntare ad un colpaccio e provare ad evitare un quarto di finale pericoloso. Ilverrà preceduto da USA-Giappone, partita che interessa anche all’Italia, con le americane che dopo il ...

Come detto, però, l'avversaria è di assoluto livello. Il Canada è la terza forza del ranking, si è imposta con un netto 41 - 5 sul Giappone e vorrà continuare la corsa perfetta per gli stessi motivi ...I punti cardine della prossima sfida : ' Contro il Canada dobbiamo aspettarci tanta fisicità ed altrettanti punti di domanda su fasi statiche e gioco al piede: affronteremo un avversario che ha una ...Ha avuto luogo settimana scorsa, nel giardino adiacente la Club House “Al Travacon”, la presentazione societaria Rugby Colorno 2022/23. Una serata in famiglia, avente come protagonisti tutti i tessera ...Esordio ok a Roma per le "regine" Non ci poteva essere esordio migliore per la squadra montegranarese delle Spartan Queens Team Marche che rappresenta il rugby femminile marchigiano nella Serie A. Dom ...