Rosato | ”Per il bene delle Istituzioni mi auguro che domani si elegga il Presidente della Camera”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma 13 ottobre 2022 “Io miper il funzionamentoche l'elezione avvenga con una personalità che possa raccogliere il consenso più ampio possibile. Noi voteremo scheda bianca come fatto al Senato, lo dico con tranquillità nonostante le tante ricostruzioni, se avessimo fatto scelte diverse lo avremmo detto chiaramente abbiamo l'autonomia di scegliere quello che vogliamo fare. Ricostruzioni fantasiose? Basta usare la matematica se ci sono stati 19 voti in più per La Russa, è evidente che con i nostri 9 senatori non ci saremmo mai riusciti “. Lo ha dichiarato Ettoreesponente di Italia Viva uscendo da Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Renzi un postocui "abbiamo Ettore", coordinatore di Iv. Ufficialmente il M5s in questo scontro cerca di non tirare in mezzo il Pd: "capire cosa faremo col Pd vogliamo vedere cosa ......con una fumata nera anche la seconda votazionel'elezione del nuovo presidente della Camera: nella prima seduta della XIX legislatura, presieduta dal deputato di Italia Viva Ettore(in ...(Agenzia Vista) Roma 13 ottobre 2022 “Io mi auguro per il funzionamento delle istituzioni che l’elezione avvenga con una personalità che possa raccogliere il consenso più ampio possibile. Noi voteremo ...Nel doppio episodio di venerdì 14 ottobre Marina, in seguito ad una tremenda discussione, sparirà e smetterà di rispondere al telefono.