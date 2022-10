Romanzo Viminale su Salvini Continua il Bestiario di Governo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 13 ottobre 2022)che frigna, bugie su bugie e il parlamento pronto a partire. Eccoci al nostrodi. ORMAIFA TENEREZZA In piena notte Matteonon riesce a dormire e quindi si mette a fare una diretta su TikTok. A un certo punto qualcuno tocca il nervo scoperto del, la risposta diè un manuale di gnegneismo: “In quale ministero andrò io? – dice-. Non lo so, non ho ambizioni personali. Ho fatto il ministro dell’Interno per parecchi mesi, con buoni risultati a detta di tanti, e quindi sarei pronto a tornare domani a fare il ministro dell’Interno, non avrei problemi a tornare a farlo, però se la maggioranza di, se con Giorgia e Silvio decideremo di impegnarsi anche su altri fronti, ...