Roma | musicista suona il sax mentre lo operano al cervello per un tumore

(Di giovedì 13 ottobre 2022). Alle volte ci basta ascoltare l’incipit di un brano amato, una nota nel giusto momento della giornata o nella giusta disposizione dello spirito, per cambiare la nostra percezione delle cose e sollevarci l’umore. Ma il potere infinito della musica non si esaurisce qui, perché la storia che vogliamo raccontarvi oggi ha davvero dell’incredibile: la storia di un giovane uomo che, grazie alla musica, si è letteralmente salvato la vita durante un delicatissimo intervento chirurgico. Il paziente cheva il sassofono durante l’intervento chirurgico Se è vero che la musica allevia anche le sofferenze, la prova concreta è arrivata nella giornata di lunedì scorso, al Paideia International Hospital di: un uomo hato il sassofono durante un’operazione delicatissima,i medici gli ...

prolificoe per molti anni direttore della Cappella musicale pontificia Sistina, ...della Basilica papale di Santa Maria Maggiore e preside del Pontificio istituto di Musica sacra in), ...Suona il sassofono mentre gli asportano un tumore al cervello. È accaduto lunedì al Paideia International Hospital di. A eseguire l'intervento l'équipe guidata da Christian Brogna, neurochirurgo esperto in chirurgia dei tumori complessi e 'awake surgey', che già qualche anno fa, a Londra, aveva eseguito un ...