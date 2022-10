Roma | Mourinho | «Pareggio importante Belotti Abraham? Gli ho strizzato le orecchie»

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’allenatore dellaJosèha analizzato ai microfoni di Sky Sport ildei giallorossi contro il Betis in Europa League. Le dichiarazioni del portoghese ANALISI – “Oggi era una partita. Arrivare dopo i primi 45’ sotto 1-0 significava avere molta pressione. Abbiamo meritato il. Oggi si doveva giocare con la testa e gli ultimi minuti li abbiamo controllati bene. Abbiamo 2 partite che dobbiamo vincere, se non le vinciamo siamo fuori. Tutto ora dipenderà da noi. Nel secondo tempo sono usciti con lerosse perchè gliele avevo strette tanto. Poi il secondo tempo è stato fantastico, non solo per il gol. Anche per le soluzioni, per le scelte”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

