Roma | Metro B1 ferma e bus sostitutivi | chiuse le stazioni da Jonio a Annibaliano per motivi tecnici

RomaToday

B1 di, servizio interrotto. Atac comunica sul suo sito che le fermate della linea B1 sono 'chiuse per verifiche tecniche, attivo servizio bus sostitutivi', mentre la linea B da Rebibbia a ...Il record è stato raggiunto da una villa nel Grünewald, quasi 13 mila euro aquadrato, ... Ho visto un posto nelle vicinanze della mia casa aofferto a 70mila euro. Un dato importante ... Metro B1 interrotta e Metromare con corse saltate, mattinata da incubo "Gli ostacoli per lo stadio di Pietralata" scrive La Repubblica (ed. Roma) in apertura quest'oggi. La grana dei possibili ricorsi rallenta l'iter giallorosso per ...Metro B1 di Roma, servizio interrotto. Atac comunica sul suo sito che le fermate della linea B1 sono «chiuse per verifiche tecniche, ...