Roma | le telecamere inchiodano i vandali dell’opera di Jago a Castel Sant’Angelo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 13 ottobre 2022). Ne avevamo parlato qualche giorno fa, raccontando di come l’opera esposta in pubblico dell’artistafosse stata continuamente bersagliata e presa di mira daial punto da costringere la Polizia Locale a rimuoverla da Ponte. L’artista, di per sé, ci era rimasto malissimo, anche perché l’obiettivo era di venderla – dopo un periodo di esposizione al pubblico – e con il ricavato aiutare le associazioni. Rimossa la statua da PonteTroppo gli sfregi, la statua dal potente valore simbolico non era più la stessa. I, però, non avevano considerato un dettaglio importante: in quella zona nel cuore pulsante della Capitale ledi video-sorveglianza non mancano. Di fatto, sono stati immortalati dai video e per questo ...