Roma | Dybala | stop e obiettivo Mondiale

(Di giovedì 13 ottobre 2022) . Dopo gli esami a cui l’attaccante argentino è stato sottoposto ieri presso la clinicana Villa Stuart si è capito che ci sarebbero i tempi perché la Joya possa mettersi a disposizione del c.t. Dell’argentina Scaloni: la risonanza magnetica ha evidenziato una lesione fra il secondo e il terzo grado, le settimane didall’infortunio potrebbero essere quantificabili in 5-6. Per questo si è già iniziata la fisioterapia, con macchinari particolari, che permettono un recupero rapido, ma che non gli faccia correre rischi. L'articolo proviene da Italia Sera.

La Roma è pronta a scendere in campo a Siviglia contro il Betis per riscattarsi dalla sconfitta dell'... Mourinho non avrà a disposizione lo squalificato Zaniolo e gli infortunati, Wijnaldum, Dybala, stop e obiettivo Mondiale. Dopo gli esami a cui l'attaccante argentino è stato sottoposto ieri presso la clinica romana Villa Stuart si è capito che ci sarebbero i tempi perché la Joya ... La vittoria del Real Betis sulla Roma, lo scorso 6 ottobre, ha complicato il percorso dei giallorossi in Europa League. Mourinho, con una sola vittoria alle spalle, è al terzo ...