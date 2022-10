Roma | a Palazzo Cipolla in mostra le opere di Raoul Dufy

(Di giovedì 13 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Le sale di, a, ospiteranno da domani e fino al 26 febbraio 2023 la prima grande esposizione mai realizzata in Italia e dedicata a uno dei maestri dell'arte moderna:. La– promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale per volontà del suo presidente Emmanuele Francesco Maria Emanuele – è realizzata da Poema con il supporto organizzativo di Comediarting e Arthemisia, ideata dal Musee d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paris Musees e curata da Sophie Krebs, conservatrice generale dello stesso museo parigino. “è un personaggio di un'epoca ben precisa, lontana dal contemporaneo, ma connotata da una capacità di visione alternativa – ha detto il professor Emanuele nel corso della ...

... Russell Crowe ospite in Campidoglio del Sindaco diRoberto Gualtieri che riceverà domani in Aula Giulio Cesare una targa in argento che riproduceSenatorio. La cerimonia di consegna ...AGI/Vista - (Agenzia Vista)13 ottobre 2022 "Ha votato solo Berlusconi da Forza Italia Beh, Forza Italia praticamente è ...deputato di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida uscendo da...Fino al 26 marzo 2023 a Palazzo Bonaparte a Roma c'è una mostra imperdibile: Van Gogh - Capiolavori dal Kröller-Müller Museum.si aggiungono altri 12 siti tra palazzi, ville, complessi architettonici e paesaggistici e parchi di enorme valore storico e artistico ...