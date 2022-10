Roberto Parli | l’ex di Adriana Volpe risponde alle gravissime accuse mosse contro di lui

(Di giovedì 13 ottobre 2022)hanno ufficialmente divorziato, ma la battaglia legale sembrerebbe essere tutt’altro che pacifica. La conduttrice ieri ha rilasciato un’intervista in cui ha usato frasi come “ho vissuto nel panico” / “mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili” / “mi diceva ti rovino e ti distruggo”. “ Mio papà, mentre ero ancora al Grande Fratello, si era reso conto che mio marito era cambiato, che prelevava ingenti quantità di denaro dal mio conto, 22mila euro in un mese. Nei mesi successivi mi ha detto che era entrato in un tunnel, aveva perso soldi investendo online. Poi ha iniziato a dire davanti ai miei genitori ‘questa donna la distruggo’, ‘porto via la bambina e lei non la vedrà mai più’. La morte del padre l’ha turbato particolarmente. Si svegliava tardissimo, il pomeriggio era lucido, ...

non ci sta. L'ex marito di Adriana Volpe rigetta le accuse dell'opinionista e tramite i suoi legali si difende dalle accuse di maltrattamenti in famiglia. A scatenare le reazioni dell'...La conduttrice e opinionista si trova infatti coinvolta in queste settimane in una pesantissima battaglia legale contro l'ormai ex marito,, sul quale ha lanciato accuse davvero ...Roberto Parli non ci sta. L'ex marito di Adriana Volpe rigetta le accuse dell'opinionista e tramite i suoi legali si difende dalle accuse di maltrattamenti in famiglia. A scatenare ...Roberto Parli risponde all'ex moglie Adriana Volpe, che nei giorni scorsi lo aveva accusato di maltrattamenti in famiglia. Laura Corbetta, legale dell'imprenditore ...