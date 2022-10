Tiscali

Dopo Luciano Darderi anche Marcoha staccato il pass per i quarti di finale del "Challenger Dove Men + Carede Janeiro", torneo Challenger ATP con un montepremi di 53.120 dollari che si sta disputando sui campi in ......Challenger ATP con un montepremi di 53.120 dollari che si disputa sui campi in terra rossa di, ... Giovedì sarà poi la volta di Marco(n.117 del ranking e terzo favorito del torneo) che ... Rio: Cecchinato raggiunge Darderi nei quarti Dopo Luciano Darderi anche Marco Cecchinato ha staccato il pass per i quarti di finale del 'Challenger Dove Men + Care Rio de Janeiro', ...Sono tre i tennisti italiani al via nel 'Challenger Dove Men + Care Rio de Janeiro', torneo Challenger ATP con un montepremi di 53.120 dollari che ...