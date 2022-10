Rinnovo Pioli | Milan verso la nuova intesa | tutti i dettagli

(Di giovedì 13 ottobre 2022), ilvaunasul nuovo contratto del tecnico con i rossoneri Ile Stefanoproseguiranno il loro matrimonio insieme. Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, le parole di Paolo Maldini prima della gara con il Chelsea sono chiare: l’e la comunione d’intenti tra le parti è totale. Il tecnico è in scadenza a fine stagione e nel contratto è presente un’opzione unilaterale difino al 30 giugno del 2024 ma l’idea della società rossonera è di non avvalersene sottoponendo all’ex Inter un biennale: nuovo termine quindi l’estate 2025. L'articolo proviene da Calcio News 24.

