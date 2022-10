Riflettori Usa puntati su Mattarella e Salvini Cos’ha detto l’amb Eisenberg

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La guida del Presidente della Repubblica Sergio“sarà fondamentale” per la formazione del governo guidato da Giorgia Meloni, “per chi servirà e per quale posizione”. A dirlo è Lewis, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Italia sotto l’amministrazione Trump, ospite di un evento online organizzato dal think tank Cepa. Prima di lasciare l’Italia a inizio 2021, poche settimane prima della nascita del governo guidato da Mario Draghi, Eiseinberg era salito al Quirinale per congedarsi con il presidente. Una visita che aveva ribadito come in situazioni politiche fluide il punto di riferimento in Italia per l’establishment statunitense sia il Colle, avevamo spiegato su Formiche.net. “La mia esperienza dice che l’Italia è parte integrante delle operazioni del governo degli Stati Uniti in Europa”, ha spiegato oggi ...