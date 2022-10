Revenge Porn | apre lo sportello gratuito per le vittime | come funziona Primo soccorso psicologico

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tre sedute di ascolto gratuite per chi è stat* vittima di condivisione non consensuale di materiale intimo ed estorsione sessuale. ...

Tre sedute di ascolto gratuite per chi è stat* vittima di condivisione non consensuale di materiale intimo ed estorsione sessuale. ...... la pdl sulla modifica dell'articolo 37 della Costituzione per la condivisione delle responsabilità familiari e genitoriali degli uomini e delle donne; la pdl contro il ''; la pdl per la ... Lo Sportello Donna del Comune di Senigallia contro la violenza di genere Saranno proiettai video esplicativi e testimonianze, con l’obiettivo di fare riflettere sul pericolo che si incorre se si dovessero scambiare video e immagini private sessualmente esplicite e intime ( ...Parla la ragazza che a tredici anni fu bullizzata: «Era il febbraio del 2019. Una sera gli ho spedito le foto e il video in pose intime. E dopo dieci giorni ho scoperto che aveva girato scatti e clip ...