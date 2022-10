Renzi | Se avessi votato La Russa lo rivendicherei Il leader di Iv verso la vicepresidenza del Senato

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Non è che se succede qualcosa sono sempre stato io. Se faccio una cosa la rivendico. Questa è una resa di conti interna al centrodestra”. Matteorispedisce al mittente le insinuazioni che lo vorrebbero artefice dell'elezione di Ignazio Lacome presidente del. Non siamo stati noi, fa sapere subito dopo essere sucito dall'Aula. E a chi gli fa notare come nei retroscena il suo nome sia fortissimo per diventare vicepresidente a Palazzo Madama, lui risponde: "Quel posto ci spetta, siamo opposizione. Hanno tentato di fregarci". Laè stato eletto con 19 voti in più rispetto alla composizione della maggioranza odierna, visto che Forza Italia si è astenuta (hannosolamente Berlusconi e la Casellati). Subito è parso d'interesse capire chi avesse...

Il senatore di Italia viva smentisce di aver fatto confluire i voti del suo gruppo per eleggere l'esponente di Fratelli d'Italia. "È una resa deì conti interna al centrodestra". L'ex premier è in cors ...