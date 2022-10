Regione | al voto nel Lazio tra il 18 dicembre e fine gennaio

Leggi su italiasera

(Di giovedì 13 ottobre 2022) . Lo conferma Nicola Zingaretti, che l’11 ottobre si è registrato per la prima volta come deputato della nuova legislatura, la diciannovesima. Le sue intenzioni di dimettersi subito dopo l’approvazione del collegato al bilancio, che ha ricevuto l’ok in giunta ma deve passare in consiglio. “La legislatura è conclusa – commenta al Messaggero – e l’approvazione in consiglio del collegato si può fare in due o tre settimane, subito dopo mi dimetterò”. Entro la prima settimana di novembre le redini della Pisana passeranno al vicepresidente Daniele Leodori e da quel momento ci saranno 90 giorni da sfruttare per indire le elezioni. L'articolo proviene da Italia Sera.