Reggina | Cardona | ' Volevamo realizzare qualcosa che desse segnale chiaro ai tifosi'

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Marcello, presidente della, ha rilasciato alcune dichiarazioni al La Gazzetta dello Sport in merito al momento attuale della formazione allenata da Filippo Inzaghi . ...tasportpress.it/...

tutte le notizie diLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": ...Questo, in sostanza, il pensiero di Fabrizio Condemi , curatore fallimentare dellaCalcio, ... seguito dalle parole del Presidente, ed è sulla stessa scia (sempre quella della ...Il curatore fallimentare della Reggina Calcio, Fabrizio Condemi, interviene a StrettoWeb per provare a fare chiarezza dopo la perquisizione della Guardia di Finanza al Sant’Agata Tranquillità, massima ...Marcello Cardona, presidente della Reggina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al LaGazzetta dello Sport in merito al momento attuale della formazione allenata da Filippo Inzaghi. Queste le sue parole ...