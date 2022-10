Red Bull | Marko non ci sta | “Violazione estrema della Ferrari venne punita lievemente”

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Max Verstappen si è confermato campione del mondo la scorsa domenica a bordoRed, ma ora la casa di Milton Keynes è al centro delle polemiche per lo sforamento del budget cap certificato dalla FIA, la quale dovrà ora determinare le sanzioni da infliggere alla scuderia. I team rivali, capitanati da Mattia Binotto e Toto Wolff, invocano la mano pesante, sostenendo che non è corretto parlare di violazioni minori quando anche un milione in più o in meno può incidere in maniera considerevole sull’esito del campionato. Ma Helmutnon ci sta, e passa al contrattacco, sostenendo che “non crediamo di aver infranto il tetto di spesa. Vediamo cosa dirà la Federazione, ma in passato violazioni più estreme sono state punite in maniera molto leggera“. Un chiaro riferimento a quanto accaduto allanel 2019, ...