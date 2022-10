RECUP | Il cibo che perde valore economico acquista valore sociale

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Continua il circolo di racconti di realtà associative virtuose, che si intrecciano con temi sociali altrettanto virtuosi. Oggi parliamo di, un’associazione nata dall’idea di Rebecca Zaccarini nel 2014. Durante l’esperienza Erasmus in Francia, Rebecca prende parte a gruppi che si occupano dierare ilinvenduto dal mercato, riutilizzandolo. Al suo rientro in Italia, ha quindi deciso di importare a Milano quella buona pratica, adattandola alla realtà locale. Nasce così ufficialmente nel novembre 2016, l’associazione a promozione. Lo scopo è quello di combattere lo spreco alimentare e l’esclusione, puntando a una partecipazione attiva e inclusiva di attivisti e beneficiari. Chiunque partecipi alle attività diero, ha ...

Linkiesta.it

