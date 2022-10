Real Madrid | arriva Mbappé? Ancelotti risponde così

Commenta per primo A Canal+ , Carlo Ancelotti ha risposto così sul caso Mbappé . 'Potrà arrivare ala gennaio Avete davvero il coraggio di chiedermelo', ha detto sorridendo. Parole che chiudono quindi l'ipotesi di un trasferimento in Spagna .Un rinnovo che ha impedito il suo trasferimento a zero al, ma non ha sopito l'interesse del presidente Perez e non ha stoppato le voci su una cessione sempre possibile. E in questo ...L’intervista al dirigente di Caino, che ha scelto di restare in Ucraina nonostante la guerra: «La mia famiglia nel calcio, devo tutto al presidente e a Srna: non potevo abbandonarli. De Zerbi se ne è ...Il club spagnolo ha condiviso sui social i momenti di paura e le prime cure nello spogliatoio dopo il ko del difensore che aveva appena segnato in Champions contro lo Shakhtar ...