Re Carlo lascia di stucco Liz Truss La frase sconvolgente alla premier

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Di nuovo qui? Santo cielo!”: gaffe o ripicca di ReIII nei confronti di Liz? Ieri sera, il sovrano inglese ha ricevuto la prima ministra a Buckingham Palace per la tradizionale udienza del mercoledì. Le telecamere hanno ripresomentre faceva l'inchino e diceva: “Sua Maestà, è un piacere rivederla”, ma i microfoni ambientali hanno catturato anche la risposta di: “Back again, dear, oh dear” che in italiano si traduce con un “Rieccoci, di nuovo qui. Santo cielo!”. L'esclamazione, tipica del ceto aristocratico, in genere indica dispiacere, disappunto o stupore negativo, per questo i media ci hanno letto la volontà del nuovo Re di esternareconservatrice la sua preoccupazione per come sta affrontando le turbolenze politiche e le difficoltà finanziarie ...