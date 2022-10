Rassegna stampa 13 ottobre 2022 | oggi il Senato elegge il presidente

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al via la diciannovesima legislatura italiana.gli eletti verranno ufficializzati dal Parlamento e ilè chiamato are il suo. Il centrodestra lavora per chiudere entro stamani l'accordo sul nome di La Russa, con la presidenza della Camera che dovrebbe andare invece alla Lega. Ira intanto di Fi per l'esclusione della Ronzulli dal governo. Per quanto riguarda lo sport, spazio alle italiane in Coppa con una nuova convincente vittoria del Napoli che si qualifica agli ottavi (battuto l'Ajax) e ottima Inter che sfiora il successo a Barcellona (3-3).