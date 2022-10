Quel nome vale almeno due ministri | rumors | bomba sulla trattativa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) "Ho una proposta per chiudere". Giorgia Meloni a breve incontrerà Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, che martedì si sono incontrati in un faccia a faccia a due a Villa Grande. Il retroscena del Corriere della Sera svela le contromosse della leader di Fratelli d'Italia e prossima premier, alle prese con la spinosissima partita del toto. "La situazione resta difficilissima, i nodi per la squadra non sono sciolti - anzi sono sempre più intricati -, i rapporti tra gli alleati sono tesissimi", premette il Corsera, che parla addirittura di "rapporti al minimo storico" tra la Meloni e il leader di Forza Italia. Al centro delle trattative, da alcuni giorni, il ruolo di Licia Ronzulli. Variassegnano alla fidatissima collaboratrice dei Berlusconi un ruolo di peso a Sanità (prima scelta), Istruzione o Turismo, in ...