Quei 17 franchi tiratori che hanno votato La Russa dall’opposizione

fiorentinanews.com

Nel 1911 viene offerto dal Aéro - Club de France un premio di 10.000, il premio Lalance, ... Anche se a volte eccessivamente sentimentale nel tentativo di riempirevuoti personali, quelle ...... andata in scena allo stadio Artemioprima del fischio di inizio dell'incontro di Serie A ... Ho imparato molto dasuoi ultimi momenti". A Firenze, Berrettini ha l'occasione di giocare ... Cabral, una Lazio al Franchi dopo: quei 3 gol che non possono bastare per prendersi l’eredità di Vla... Ci sono i franchi tiratori nell'opposizione che hanno votato La Russa, che non è stato invece appoggiato da Forza Italia ..."Apprendo con estrema indignazione, disappunto e rabbia la sentenza del tribunale civile del capoluogo che punta il dito, per il 30%, contro le vittime del crollo del condominio di Via Campo di Fossa, ...