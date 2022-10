Qatar 2022 | reportage in Francia sull’hotel della nazionale | “Dipendenti senza giorni di riposo”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) France 2 continua a far luce sulla situazione dei lavoratori in. L’emittente francese trasmetterà un, sviluppato con una telecamera nascosta, nell’hotel che ospiterà ladi Deschamps: “Ci sono bagni sporchi e la manutenzione dei locali spetta al datore di lavoro. In questa piccola stanza vivono quattro persone. Ilrichiede teoricamente sei metri quadrati a persona. Secondo le informazioni in nostro possesso, alcuniche vivono qui vengono privati daidie hanno avuto i loro passaporti confiscati dal loro datore di lavoro”, è quanto emerge dal servizio di France 2. SportFace.

I Mondiali di Qatar potrebbero costare il posto a Gareth Southgate . Il Ct della nazionale inglese , dopo il deludente percorso in Nations League e la mancata qualificazioni alle Finals , nonostante abbia un ...Nella scorsa primavera entrò in scena persino , che convinse Mbappé a restare, come ammesso dallo stesso calciatore, affinché arrivasse al Mondiale da Qatar da giocatore del Psg. Ma una volta ...Secondo il Daily Telegraph, il ct dei Tre Leoni, già fuori dalle Finals di Nations League, potrebbe essere esonerato nonostante il contratto fino al 2024. Pronto l'ex Chelsea al suo posto ...