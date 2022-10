“Programma sospeso” Antonella Clerici | brutta sorpresa per il pubblico | il motivo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Brutte notizie per Eleonora Daniele ed. Programmi sospesi improvvisamente e delusione totale da parte del. C’è una motivazione molto importante alla base di questa decisione della Rai, anche se i telespettatori non ne sono comunque felici. Gli affezionati di queste trasmissioni sono rimasti senza parole. Tutto è iniziato nella mattinata del 13 ottobre: dopo Unomattina, che è terminato un po’ prima del previsto, la Daniele non è apparsa in onda sul primo canale. Su Eleonora Daniele edè stata fatta una scelta necessaria. I programmi sono stati sospesi dalla televisione pubblica italiana: parliamo ovviamente di Storie Italiane e È sempre mezzogiorno. Qualche giorno fa lasi è commossa in diretta per la morte di Bruno Arena: “A ...

La7: Una giornata particolare , ildi Aldo Cazzullo questa settimana è dedicato alla ... il film diretto, co - sceneggiato e co - prodotto da Mel Gibson ha tenuto col fiato0.000.000 ...Primo festival nel Veneto a partire, si apre quest'anno con un riccomusicale. Dal 20 al ... ma avevamo bisogno di un finale lasciato in, e finalmente con Post Momentum lo portiamo in ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...I Marvel Studios hanno messo in pausa la sua caccia ai vampiri a partire da ora, con un rapporto di The Hollywood Reporting che rileva che la produzione di Blade è stata interrotta mentre lo studio ce ...