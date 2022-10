Presidenza della Camera | salgono le quotazioni di Lorenzo Fontana

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L'accordo non è ancora chiuso tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I leader di Fratelli d'Italia e Lega si stanno incontrando in vista del quarto scrutinio che si svolgerà venerdì alladei deputati, votazione in cui il centrodestra punta a incassare il successore di Roberto Fico. L'intesa prevede che la carica vada alla Lega e nel partito, nelle ultime ore, scendono ledi Riccardo Molinari mentrequelle del vice di Salvini, il veneto. La situazione è ancora molto fluida e gli accordi non sono stati ancora definiti del tutto. Oltretutto, dopo le fibrillazioni legate al Senato, negli ambienti di centrodestra si va coi piedi di piombo.

RaiNews

Leggi anche Tutto pronto per l'insediamento di Schifani allaRegione Siciliana A causa delle difficoltà nelle operazioni di verifica del voto in decine di sezioni in Sicilia la ...Quanto allaCamera, ha detto ancora Meloni, "anche qui la situazione è tranquillissima. Mi pare che l'indicazione sia quella di Riccardo Molinari , punto a chiudere anche qui ... La Russa presidente del Senato anche senza Forza Italia. Fumata nera alla Camera - Guarda la diretta - Guarda la diretta Eletto solo da poche ore il nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa ed è già protagonista di più di 11mila tweet con hashtag Mussolini. Il perchè è spiegato dal video che sta girando in rete che ...Federvini chiede politiche per la promozione del vino italiano sui mercati esteri. Al nuovo Governo chiediamo interventi concreti, anche sul piano della tutela a livello internazionale, dove sono in a ...