Presidenza della Camera | il nome forte della Lega è l' ex ministro Lorenzo Fontana

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In corso nell'Aulala terza votazione per eleggere il presidente. Anche in questa votazione, come in quella precedente, il quorum richiesto è quello dei 2/3 dei votanti. ...

RaiNews

... che han avuto la sua fase clou nel voto di oggi per ladel Senato, si è rivelata una ... La scelta di non votare il 'colonnello' di FdI, con la risposta alla chiamapresidente pro - ...Leggi anche Tutto pronto per l'insediamento di Schifani allaRegione Siciliana A causa delle difficoltà nelle operazioni di verifica del voto in decine di sezioni in Sicilia la ... La Russa presidente del Senato anche senza Forza Italia. Fumata nera alla Camera - Guarda la diretta - Guarda la diretta Eletto solo da poche ore il nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa ed è già protagonista di più di 11mila tweet con hashtag Mussolini. Il perchè è spiegato dal video che sta girando in rete che ...Federvini chiede politiche per la promozione del vino italiano sui mercati esteri. Al nuovo Governo chiediamo interventi concreti, anche sul piano della tutela a livello internazionale, dove sono in a ...