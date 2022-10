Presidenza della Camera | fumata nera Tutto rinviato a domani Sarà Fontana?

Candidato allaCamera è Lorenzo Fontana, già vicepresidente a Montecitorio. Giorgetti ha rimesso a Salvini la decisione per un eventuale incarico nel futuro governo....dell' ambasciatore Francesco di Nitto e interventi del rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli eDirettrice dell'Ufficio per le Politiche Spaziali e Aerospazialidel ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Lunedì 17 ottobre, alle ore 17:00, presso Palazzo Gallo - Sede dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, a Castrovillari, si terrà ...