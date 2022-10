Tiscali Notizie

Per ileletto deiè importante sottolineare anche una "differenza di genere nella mortalità per malattie cardiovascolare: nelle donne " fa notare ileletto di Sic - ...L'altra novità è la posologia 'Per noiè innovazione straordinaria che può cambiare i percorsi di cura - spiega Furio Colivicchi,dell'Associazione Nazionale Medici... Presidente cardiologi: 'Colesterolo cattivo tra i primi nemici del cuore' Il ministro dello Sviluppo economico del governo Draghi ha cominciato come sindaco di Cazzago Brabbia, suo paese natale. Ha attraversato tutte le stagioni del Carroccio ed ora è considerato il favorit ...(Adnkronos) – “Il colesterolo ‘cattivo’ è il principale fattore di rischio per lo sviluppo dell’aterosclerosi, quindi abbassare o dimezzare i livelli di colesterolo Ldl significa ridurre la probabilit ...