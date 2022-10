Premio Nobel per l’economia dato a chi ha contribuito a crisi del 2008

Leggi su lucascialo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) A poco a poco, anche quest’anno sta avvenendo la consegna del. Grossa delusione per Zelensky, che forse sperava di ricevere quello per la Pace. Perso molto probabilmente per la richiesta di una guerra nucleare preventiva alla Russia, poi assegnante sempre in chiave anti-Putin. Altro che pacifismo. Non è andata molto meglio per quanto L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.