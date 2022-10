Pozzuoli | a Villa di Livia presentazione di Malazè

... dopo una serie di sopralluoghi da parte degli organizzatori, è scattata l'opzione. Almeno ... che ha annunciato a sorpresa la sua partecipazione all'Atp 250 di Napoli , in programma alla...Importante anche il contributo del play, e dei giovani D'Agnano e Sampieri che hanno avuto un ... che a causa dei lavori al PalaPuca si è allenata tra Napoli e. "Alla fine però ...A Licola un bambino di 4 ha avuto un malore per uno spavento per i forti rumori causati dallo sparo dei fuochi d’artificio in una villa per cerimonie della ...Con le prove generali previste per oggi, inizia ufficialmente il “Pozzuoli AirShow”, evento organizzato da Comune di Pozzuoli, ...